БлокнотРУ Попытки Зеленского обменять территории Москва не намерена вести переговоры об обмене оккупированной ВСУ части Курской области на бывшие территории Украины — об этом неоднократно заявляли представители российских органов государственной власти.
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