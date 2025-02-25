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Новости СВО: обмен территориями, раздел Украины и выделение новой помощи Киеву

Новости СВО: обмен территориями, раздел Украины и выделение новой помощи Киеву

БлокнотРУ Попытки Зеленского обменять территории Москва не намерена вести переговоры об обмене оккупированной ВСУ части Курской области на бывшие территории Украины — об этом неоднократно заявляли представители российских органов государственной власти.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины.
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