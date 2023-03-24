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Что такое женская «ловушка заднего кармана», в которую попадают очень многие наивные и неопытные мужчины?

Представьте самую банальную ситуацию: Вы познакомились с привлекательной девушкой. Какое-то время вы общались с ней в социальной сети или по телефону, нашли общие интересы, точки соприкосновения, а затем пригласили её на свидание и она согласилась.

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