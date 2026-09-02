Сноб
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сноб

105 подписчиков

Интервью с писателем Денисом Драгунским — о том, каково всю жизнь оставаться прототипом героя «Денискиных рассказов», чему его учил отец Виктор Драгунский и чем сегодняшняя жизнь отличается от советской

Интервью с писателем Денисом Драгунским — о том, каково всю жизнь оставаться прототипом героя «Денискиных рассказов», чему его учил отец Виктор Драгунский и чем сегодняшняя жизнь отличается от советской

Для проекта «Люди эпохи» писатель Денис Драгунский рассказал «Снобу» о главных отцовских советах («не читай стихи на морозе!»), первых художественных опытах и «уроках» советских писателей, которые уже не применить к сегодняшнему дню.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым