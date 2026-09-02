Интервью с писателем Денисом Драгунским — о том, каково всю жизнь оставаться прототипом героя «Денискиных рассказов», чему его учил отец Виктор Драгунский и чем сегодняшняя жизнь отличается от советской

Для проекта «Люди эпохи» писатель Денис Драгунский рассказал «Снобу» о главных отцовских советах («не читай стихи на морозе!»), первых художественных опытах и «уроках» советских писателей, которые уже не применить к сегодняшнему дню.
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