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Газета.ру

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GdeRabota.ru: 47% россиян сочли, что для голосования должны давать выходной день

GdeRabota.ru: 47% россиян сочли, что для голосования должны давать выходной день

Почти половина (47%) опрошенных россиян считают, что сотрудник должен иметь возможность уйти с работы ради голосования на выборах, показал опрос GdeRabota.

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