Взрыв произошёл в жилой пятиэтажке в Наро-Фоминске

Выбило окна и рамы: в подмосковном доме ночью рванул газ.Взрыв произошёл 7 сентября в одном из многоквартирных домов в подмосковном Наро-Фоминске.
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