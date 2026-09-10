Кондратьев объяснил блэкауты на Кубани работой Ростовской АЭС

Глава Кубани Вениамин Кондратьев объяснил причины перебоев с подачей электроэнергии в регионе. В своем комментарии он также затронул действия мэра Краснодара Евгения Наумова во время протестной акции, участники которой перекрыли дорогу.
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