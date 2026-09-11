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test mazurok

2 подписчика
🎖 В день 200‑летия Керченского музея древностей коллективу вручили орден «За

🎖 В день 200‑летия Керченского музея древностей коллективу вручили орден «За заслуги в культуре и искусстве» Награду от Президента России Владимира Путина вручил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

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