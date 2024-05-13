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Нижегородская правда

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Врач Савицкая рассказала, как противостоять гипертонии

Гипертонию называют «молчаливым убийцей», поскольку она часто протекает бессимптомно. Без лечения она может привести к инсульту, ишемической болезни сердца и к смерти, поэтому так важно регулярно измерять кровяное давление.

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