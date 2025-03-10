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Царьград

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Кафе в Киеве сменят название после приостановки военной помощи США

Кафе в Киеве сменят название после приостановки военной помощи США

В центре Киева два кафе, названные в честь Дональда Трампа, сменят названия из-за решения Белого дома приостановить военную помощь Украине.

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