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Царьград

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Telegram: Болельщицы подрались на трибуне во время матча РПЛ

Telegram: Болельщицы подрались на трибуне во время матча РПЛ

На трибуне во время матча Российского Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Акроном» вспыхнул конфликт: болельщицы подрались, что привело к вмешательству мужчин.

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