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Высокопоставленного офицера НАТО заподозрили в шпионаже из-за романа с уроженкой России

Высокопоставленного офицера НАТО заподозрили в шпионаже из-за романа с уроженкой России

Высокопоставленного офицера ВМС Испании отстранили от службы после того, как спецслужбы заподозрили в шпионаже в пользу России его знакомую, родившуюся в СССР .

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