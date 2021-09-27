Правительство РФ отклонило законопроект об изменении пенсионного возраста

Правительство РФ отклонило проект закона о снижении с 1 января следующего пенсионного возраста. Инициативу 17 августа в Госдуму внесла группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым, а также сенатор Василий Иконников.