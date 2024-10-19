Мантуров прибыл на инаугурацию президента Индонезии

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына Делегация России, возглавляет которую первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, прибыла в Индонезию, где будет присутствовать на инаугурации президента страны Прабово Субианто.
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