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Мантуров прибыл на инаугурацию президента Индонезии

Мантуров прибыл на инаугурацию президента Индонезии

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына Делегация России, возглавляет которую первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, прибыла в Индонезию, где будет присутствовать на инаугурации президента страны Прабово Субианто.

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