Франция рискует остаться без урана Вторая экономика Европы, на долю которой 47% всей атомной электроэнергии в ЕС, может остаться без поставщиков сырья.
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Франция рискует остаться без урана Вторая экономика Европы, на долю которой 47% всей атомной электроэнергии в ЕС, может остаться без поставщиков сырья.