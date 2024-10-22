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SHOT: питерские производители водки поборются с SHAMAN за бренд «Я русский»

SHOT: питерские производители водки поборются с SHAMAN за бренд «Я русский»

Производители водки из Санкт-Петербурга планируют бороться с певцом SHAMANом за бренд «Я русский», они зарегистрировали похожую торговую марку с лозунгом «Я русский! Каков восторг!» 15 лет назад, пишет Telegram-канал Shot.

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