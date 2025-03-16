Несколько ценовых зарисовок из "Магнита" в Таганроге. Конечно, надо бы пофотографировать побольше - за кадром осталось масса интересностей, но я так о...

Несколько ценовых зарисовок из "Магнита" в Таганроге. Конечно, надо бы пофотографировать побольше - за кадром осталось масса интересностей, но я так обрадовалась, увидев любимые авокадо по 440 рублей за килограмм, что обо всем забыла Итак, если кому-то интересно сравнить (а интересно может быть как раз дончанам): Апельсины - 99-119 р/кг Помидоры - 206 р/кг Огурчики - 79-179 р/кг (нормальные, не мягкие, не полуподгнившие))) Баклажаны и - 239 р/кг Цветная капуста - 179 р/кг Картошка от 59 за килограмм, ну и так далее.