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Дальневосточная ипотека под 2 % и миллион за третьего ребенка: как многодетные семьи улучшают жилье

Дальневосточная ипотека под 2 % и миллион за третьего ребенка: как многодетные семьи улучшают жилье

Семьям на Дальнем Востоке и в Арктике помогают с жильем ВЛАДИВОСТОК, 9 июля, ФедералПресс. Первые 500 многодетных семей воспользовались расширенной программой «Дальневосточная и арктическая ипотека» – общая сумма выданных им кредитов превысила 3 млрд рублей.

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