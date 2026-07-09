Дальневосточная ипотека под 2 % и миллион за третьего ребенка: как многодетные семьи улучшают жилье

Семьям на Дальнем Востоке и в Арктике помогают с жильем ВЛАДИВОСТОК, 9 июля, ФедералПресс. Первые 500 многодетных семей воспользовались расширенной программой «Дальневосточная и арктическая ипотека» – общая сумма выданных им кредитов превысила 3 млрд рублей.