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Валентин Катасонов сравнил экономику России с пациентом, которому имитируют лечение

Валентин Катасонов сравнил экономику России с пациентом, которому имитируют лечение

Доктор экономических наук Валентин Катасонов в ходе своего выступления на экономической сессии ВРНС сравнил экономику России с пациентом, которому поставили неверный диагноз, а потому дают неверное лечение.

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