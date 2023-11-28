Валентин Катасонов сравнил экономику России с пациентом, которому имитируют лечение

Доктор экономических наук Валентин Катасонов в ходе своего выступления на экономической сессии ВРНС сравнил экономику России с пациентом, которому поставили неверный диагноз, а потому дают неверное лечение.
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