Почти 29 тысяч крымчан посетили Центры здоровья: где пройти обследование без направления и регистрации

28 987 крымчан посетили Центры здоровья в этом году, сообщили в пресс-службе Минздрава РК. Специалисты измеряют рост, вес и другие показатели, оценивают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, анализируют состав тела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Верховный суд пос...
- Внезапно выбежал ...
- ДВ В Евпатории пойма...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым