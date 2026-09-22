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Крымская газета

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Почти 29 тысяч крымчан посетили Центры здоровья: где пройти обследование без направления и регистрации

Почти 29 тысяч крымчан посетили Центры здоровья: где пройти обследование без направления и регистрации

28 987 крымчан посетили Центры здоровья в этом году, сообщили в пресс-службе Минздрава РК. Специалисты измеряют рост, вес и другие показатели, оценивают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, анализируют состав тела.

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