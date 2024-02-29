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Русская весна

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В Кремле ответили на угрозы «нейтрализовать» Калининград

В Кремле ответили на угрозы «нейтрализовать» Калининград

Россия будет принимать дополнительные меры безопасности в условиях нарастающей угрозы со стороны НАТО и агрессивной риторики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова литовского дипломата о нейтрализации Калининграда.

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ни о чём, как всегда бла-бла-бла...
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