В Кремле ответили на угрозы «нейтрализовать» Калининград

Россия будет принимать дополнительные меры безопасности в условиях нарастающей угрозы со стороны НАТО и агрессивной риторики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова литовского дипломата о нейтрализации Калининграда.
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