Европа открывает двери: украинцы востребованы на низкоквалифицированные работы

Украинские мигранты востребованы в Европе на низкоквалифицированные рабочие позиции. Агентства предлагают вакансии в Латвии, Чехии, Польше и других странах, привлекая простотой требований и рабочими визами.
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