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Русский Днепропетровск

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Называя отборного нациста русским солдатом, мы размываем образ врага

Дмитрий Астрахань 5 января 2024 г.   Главным медиасобытием уходящей недели стало видео с нашлемной камеры украинского боевика, на которой от его лица запечатлён стрелковый бой, перешедший в рукопашную схватку.

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