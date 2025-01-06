Называя отборного нациста русским солдатом, мы размываем образ врага

Дмитрий Астрахань 5 января 2024 г. Главным медиасобытием уходящей недели стало видео с нашлемной камеры украинского боевика, на которой от его лица запечатлён стрелковый бой, перешедший в рукопашную схватку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии