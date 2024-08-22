В Подмосковье дети отстригли волосы девочке из-за сделанного им замечания

В Ленинском городском округе возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершённых в отношении несовершеннолетней, сообщается в официальном Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
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