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В Подмосковье дети отстригли волосы девочке из-за сделанного им замечания

В Подмосковье дети отстригли волосы девочке из-за сделанного им замечания

В Ленинском городском округе возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершённых в отношении несовершеннолетней, сообщается в официальном Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

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