Российским круизным судам смягчат правила захода в порты Арктики и Дальнего Востока

Российским круизным судам предлагается упростить правила захода в порты Арктики и Дальнего Востока. Соответствующие поправки, разработанные Минвостокразвития, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия».
Российским круизным судам предлагается упростить правила захода в порты Арктики и Дальнего Востока. Соответствующие поправки, разработанные Минвостокразвития, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия».
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