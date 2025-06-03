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Массовые задержания в РУДН: Нелегальные экзамены для мигрантов поставили на поток

Массовые задержания в РУДН: Нелегальные экзамены для мигрантов поставили на поток

Спикер Госдумы возмутился организацией ОПГ в РУДН, где нелегально давали мигрантам сдать экзамены на знание русского языка.

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