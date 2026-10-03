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Molly Ringwald's Only Saturday Night Live Episode Kept Her Completely Offscreen

Molly Ringwald's Only Saturday Night Live Episode Kept Her Completely Offscreen

Molly Ringwald, best known for starring in '80s teen films, has never hosted or appeared onscreen on Saturday Night Live, but she did have a voice role.

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