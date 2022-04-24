Мировое обозрение

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Вооруженные силы Южной Осетии не повод для предвыборной спекуляции

Вооруженные силы Южной Осетии не повод для предвыборной спекуляции

  23 февраля 2022 года в Южной Осетии отметили 29-ю годовщину создания Вооруженных Сил республики. Наша армия каждый год укреплялась: рос численный состав, совершенствовалась материально-техническая база, вооружение, качество подготовки личного состава подразделений.

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