Вооруженные силы Южной Осетии не повод для предвыборной спекуляции

23 февраля 2022 года в Южной Осетии отметили 29-ю годовщину создания Вооруженных Сил республики. Наша армия каждый год укреплялась: рос численный состав, совершенствовалась материально-техническая база, вооружение, качество подготовки личного состава подразделений.