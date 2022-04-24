Вооруженные силы Южной Осетии не повод для предвыборной спекуляции

23 февраля 2022 года в Южной Осетии отметили 29-ю годовщину создания Вооруженных Сил республики. Наша армия каждый год укреплялась: рос численный состав, совершенствовалась материально-техническая база, вооружение, качество подготовки личного состава подразделений.
Популярные статьи
- Российская армия сменила тактику: снарядов и авиабомб НЕ ЖАЛЕЮТ. Армию Украины УНИЧТОЖАЮТ днем и ночью! Сводки 23 апреля - вечер (21 видео)
- Цены на электроэнергию в Европе приближаются к новому максимуму
- Штурм Азовстали спецназом ДНР - вечер 20 апреля. Наши придумали как ЗАКОПАТЬ в БЕТОН боевиков Азова! (17 видео)
Свежие комментарии