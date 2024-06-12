Ровно год назад, я в свой 24-летие загадала желания – похудеть, наладить здоровье и образ жизни.

И всё это сбылось. До сих пор помню все дискомфорты: мокрые спина и волосы, боль в ступнях от лишнего веса, остеохондроз, ныла спина, не любила ходить в магазины, помимо всего этого у меня начались проблемы со здоровьем.
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