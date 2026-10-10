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Вот история

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Обзор рынков на неделю 12–16 октября 2026: ключевые уровни криптовалют, валют и сырья

Обзор рынков на неделю 12–16 октября 2026: ключевые уровни криптовалют, валют и сырья

Начиналась эта неделя с ощущения, что рынок замер в ожидании какого-то важного импульса. Слишком много активов одновременно подошли к своим историческим зонам, где цена в прошлом неоднократно принимала судьбоносные решения.

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