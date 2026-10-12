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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дасти Мэй: «Кайри Ирвинг – настоящий художник, джазовый музыкант»

Главный тренер « Далласа » Дасти Мэй высоко оценил игру Кайри Ирвинга , который вернулся на площадку в предсезонном матче против «Хьюстона» после разрыва передней крестообразной связки колена.

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