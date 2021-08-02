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С метеорологами ЗВО в Ленинградской области провели спецучения на новом комплексе «Сюжет-МБ» по прогнозированию погодных условий

С метеорологами ЗВО в Ленинградской области провели спецучения на новом комплексе «Сюжет-МБ» по прогнозированию погодных условий

Метеорологический комплекс может предоставлять информацию о температуре водной поверхности, крупных лесных пожарах, проводить анализ уровня облачности.

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