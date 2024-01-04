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Первый канал запустил новое шоу с Туктамышевой в роли ведущей. Первым гостем стал Траньков

Чемпионка мира по фигурному катанию и сценаристка Анна Овчарова стали ведущими Off Ice Show. В премьерном выпуске они поговорили с двукратным олимпийским чемпионом Максимом Траньковым и ведущим Иваном Чуйковым.

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