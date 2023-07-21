Агрессивный пассажир развязал драку с другим пассажиром, случайно задевшим его плечом

На станции метро «Проспект Вернадского» 40-летний злоумышленник, нарушая общественный порядок, используя для начала конфликта малозначительный повод, с силой толкнул мужчину в спину, от чего тот упал и нанес пострадавшему несколько ударов в голову.
На станции метро «Проспект Вернадского» 40-летний злоумышленник, нарушая общественный порядок, используя для начала конфликта малозначительный повод, с силой толкнул мужчину в спину, от чего тот упал и нанес пострадавшему несколько ударов в голову.
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