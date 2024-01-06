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Эксперт рассказала, кому повысят пенсии по инвалидности для I, II, III групп в 2024 году

Эксперт рассказала, кому повысят пенсии по инвалидности для I, II, III групп в 2024 году

Эксперт рассказала, кому повысят пенсии по инвалидности для I, II, III групп в 2024 году Ирэн ОрлонскаяПенсии и ежемесячные выплаты инвалидам I, II и III групп, а также выплаты детям-инвалидам будут подвергнуты обязательной ежегодной индексации.

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