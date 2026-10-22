Люди с багом Ученица очень любят писать письма в рубрику.Они пишут, сердечно благодарят за блог, спрашивают как им быть в их непростой ситуации, прочитав разбор, все делают наоборот, пишут следующее письмо, сердечно благодарят за разбор, описывают, как они все сделали наоборот, описывают, что все стало хуже, опять просят им сказать, чтобы сделать все наоборот и новое письмо написать с сердечными благодарностями.