Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 16 октября, вечер

Запорожское направление. Западнее и северо-западнее населённого пункта ВЕРБОВОЕ. Два дня на этом участке идут очень тяжёлые бои для наших бойцов, противник активно работает из нескольких ствольных орудий и миномётов только по одной позиции, а позиций у ВС РФ много, то есть о снарядном голоде противника, в подтверждение вчерашнего поста, речи не идёт, – пишет Телеграм-канал Дневник Десантника.