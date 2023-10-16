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Мировое обозрение

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Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 16 октября, вечер

Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 16 октября, вечер

Запорожское направление. Западнее и северо-западнее населённого пункта ВЕРБОВОЕ. Два дня на этом участке идут очень тяжёлые бои для наших бойцов, противник активно работает из нескольких ствольных орудий и миномётов только по одной позиции, а позиций у ВС РФ много, то есть о снарядном голоде противника, в подтверждение вчерашнего поста, речи не идёт, – пишет Телеграм-канал Дневник Десантника.

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