Российские военные атаковали военный порт в Очакове: подпольщик дает детали Ольга ВайленкоНочью на 9 апреля российские военные совершили атаку на военный порт в городе Очакове, расположенном в Николаевской области Украины.
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