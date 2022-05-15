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Если стычка с "психом" всё же состоялась. Наши действия

Если стычка с "психом" всё же состоялась. Наши действия

Фото из открытых источников (сайт Яндекс.Картинки).Приветствую! В прошлом выпуске ПРЕДСТАВЬ, ЧТО ТЫ В ДУРДОМЕ>>> , была дана рекомендация, как себя вести в необычной, но уже привычной ситуации, когда тебя окружают неадекватные и агрессивные люди.

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