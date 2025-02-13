Анатолий Вассерман: USAID и ЦРУ формируют ложную реальность вокруг людей

Какие договоренности могли быть достигнуты между Путиным и Трампом? Какова роль обмена заключенными в прекращении конфликта на Украиное? Какова роль USAID и ЦРУ в формировании политических реалий? На вопросы зрителей, читателей и эстонского журналиста Олега Беседина ответил журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.
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