Анатолий Вассерман: USAID и ЦРУ формируют ложную реальность вокруг людей

Какие договоренности могли быть достигнуты между Путиным и Трампом? Какова роль обмена заключенными в прекращении конфликта на Украиное? Какова роль USAID и ЦРУ в формировании политических реалий? На вопросы зрителей, читателей и эстонского журналиста Олега Беседина ответил журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.