Адвокаты просили отменить пожизненный приговор экс-майору Евсюкову

Защита бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, отбывающего пожизненное заключение за расправу над людьми в торговом центре в 2009 году, хотела отменить приговор из-за нарушений, которые касаются в том числе простреленного ботинка одного из пострадавших.
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