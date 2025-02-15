Адвокаты просили отменить пожизненный приговор экс-майору Евсюкову

Защита бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, отбывающего пожизненное заключение за расправу над людьми в торговом центре в 2009 году, хотела отменить приговор из-за нарушений, которые касаются в том числе простреленного ботинка одного из пострадавших.