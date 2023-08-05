Знаю я, что эта песняНе к погоде и не к месту,Мне из лестного бы тестаВам пирожные печь…Александр ГрадскийКакая-то херня, явно нездороваяСудьба у меня, видимо, такая – иногда писать о неприятном и неудобном.
Что за "добровольческие формирования"?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Daddy Bo
Это как на той же Украине в 20-е годы, слабость центральной власти и распространённость оружия породило огромное число больших и маленьких банд. Кто-то решил эту махновщину в образец поставить сейчас? Извините, а за каким лешим остальным-то нужно поддерживать планы панов атаманов мс их попандопулами? Довоевались до мышей, блин?
Ответить
11 час.
Свежие комментарии