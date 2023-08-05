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Что за "добровольческие формирования"?

Что за "добровольческие формирования"?

Знаю я, что эта песняНе к погоде и не к месту,Мне из лестного бы тестаВам пирожные печь…Александр ГрадскийКакая-то херня, явно нездороваяСудьба у меня, видимо, такая – иногда писать о неприятном и неудобном.

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Комментарии
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Daddy Bo
Это как на той же Украине в 20-е годы, слабость центральной власти и распространённость оружия породило огромное число больших и маленьких банд.   Кто-то решил эту махновщину в образец поставить сейчас? Извините, а за каким лешим остальным-то нужно поддерживать планы панов атаманов мс их попандопулами? Довоевались до мышей, блин?
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