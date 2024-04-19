В федеральных детских центрах проходят мероприятия, посвященные Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны

19 апреля школьники из разных регионов России, участвующие в образовательных программах федеральных детских центров, присоединились к мероприятиям, которые посвящены Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.
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