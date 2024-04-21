Чароўны свет выцінанкі.

17 красавіка 2024 года ў цэнтральнай дзіцячай бібліятэцы імя А. П. Гайдара член Беларускага саюза майстроў народнай творчасці, майстар народных промыслаў аддзела традыцыйнага мастацтва і рамёстваў ДУК ´Палац мастацтваў г.
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