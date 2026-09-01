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Чистый убыток "КамАЗа" за 6 месяцев 2026 года сократился почти на 30%

Чистый убыток "КамАЗа" за 6 месяцев 2026 года сократился почти на 30%

ПАО «КамАЗ» опубликовало финансовую отчетность по международным стандартам (МСФО) за первое полугодие 2026 года.

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