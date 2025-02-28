Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Героическая личность – козья морда". Зеленский как политический сын Коломойского*

"Героическая личность – козья морда". Зеленский как политический сын Коломойского*

Любое безнадёжное, уголовно наказуемое, но прибыльное дело вначале возглавляют "достойнейшие" бенефициары, а к концу во главе оказываются козлы отпущения Козёл отпущения – обязательная принадлежность любой серьёзной аферы.

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