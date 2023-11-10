Постпред Палестины Мансур оценил позицию ООН по Газе, но потребовал больше помощи

Постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур в рамках беседы с РИА Новости поделился информацией о том, что государство ценит позицию генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша в отношении палестино-израильского конфликта.
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