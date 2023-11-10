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Постпред Палестины Мансур оценил позицию ООН по Газе, но потребовал больше помощи

Постпред Палестины Мансур оценил позицию ООН по Газе, но потребовал больше помощи

Постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур в рамках беседы с РИА Новости поделился информацией о том, что государство ценит позицию генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша в отношении палестино-израильского конфликта.

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