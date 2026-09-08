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Останина обратилась в Минприроды и Генпрокуратуру с просьбой проверить участившиеся случаи выхода медведей к людям

Останина обратилась в Минприроды и Генпрокуратуру с просьбой проверить участившиеся случаи выхода медведей к людям

В этом году наблюдается тревожная тенденция — дикие животные, в частности медведи, все чаще выходят в населенные пункты, что приводит к нападениям на людей.

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