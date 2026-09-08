Останина обратилась в Минприроды и Генпрокуратуру с просьбой проверить участившиеся случаи выхода медведей к людям

В этом году наблюдается тревожная тенденция — дикие животные, в частности медведи, все чаще выходят в населенные пункты, что приводит к нападениям на людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Разворотнева реко...
- Эксперт назвал ло...
- А МИД: Россия вышла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым