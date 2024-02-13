Смолянка применила насилие к сотруднику полиции

Женщина отделалась штрафом Смолянку осудили за применение насилия в отношении сотрудника власти (в ее случае - сотрудника полиции), сообщают представители регионального следственного управления следственного комитета.
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