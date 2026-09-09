Казанский о ВАР: «Большой плюс, чтобы больше не было моментов, как «рука Бога» Марадоны. Мир меняется, игра должна ему соответствовать»

Комментатор Денис Казанский высказался о преимуществах системы ВАР. «ВАР – большой плюс, чтобы исправить все несправедливости, чтобы не было больше таких монументальных моментов, как «рука Бога» Диего Марадоны или как момент, когда [Тьерри] Анри остановил мяч рукой, сделал голевую передачу в матче с Ирландией, и эта рука решила судьбу поездки на чемпионат мира в 2010 году.