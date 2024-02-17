РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • life style
    От смерти Навального разит сценарием МИ-6! Хотят и рыбку съесть, устроив бардак перед выборами Путина. И заодно смени...Посольство РФ зая...
  • Валерий Соловьев
    Пришла соседка, говорит, что ее на работе обязали загнать 15 человек в онлайн голосование.ВЦИОМ: почти 80% ...
  • Константин Самарин
    А чему удивляться? По сути, любой электромобиль, это самодвижущаяся гальваническая батарея, с постоянно текущей элеет...Владельцы Tesla C...

Мантуров рассказал про рост выплавки стали на 5,3% в 2023 году

Мантуров рассказал про рост выплавки стали на 5,3% в 2023 году

Известия/Александр Казаков Объемы выплавки стали в России в 2023 году увеличились на 5,3%. Об этом вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил на совещании у президента России Владимира Путина по теме поддержки инвестпроектов в промышленности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх