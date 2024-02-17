Мантуров рассказал про рост выплавки стали на 5,3% в 2023 году

Известия/Александр Казаков Объемы выплавки стали в России в 2023 году увеличились на 5,3%. Об этом вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил на совещании у президента России Владимира Путина по теме поддержки инвестпроектов в промышленности.